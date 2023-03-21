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Литовкин заявил об опасности использования Украиной боеприпасов с обедненным ураном

Тимур Шерзад
17:06 21.03.2023
Ранее намерение передать киевскому режиму боеприпасы с обедненным ураном озвучила замминистра обороны Британии Аннабель Голди.
Литовкин заявил об опасности использования Украиной боеприпасов с обедненным ураном
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress
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Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, в беседе со «Звездой» предупредил об опасности использования Украиной боеприпасов с обедненным ураном, которые ей пообещала передать Британия

«Боеприпас оставляет за собой радиационный след на земле, где он взорвется. В 1999-м году натовцы бомбили Югославию снарядами с обедненным ураном. И до сих пор земля в Сербии заражена радиоактивной пылью, и все, что на ней вырастает, несет угрозу человеку. И заражаются раком, болеют, умирают, и то же самое может быть на Украине», - заявил Литовкин. 

Он добавил, что НАТО, по сути, подставляет жителей Украины, готовясь ухудшить качество территорий, где будут применяться эти боеприпасы. 

При этом эксперт констатировал, что страна, попавшая под власть киевского режима, находится в заложниках Запада уже давно, и ее население ничего не может с этим поделать. 

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