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Политолог Солонников объяснил истерику коллективного Запада после визита Си Цзиньпина в Москву

Ян Брацкий
06:45 22.03.2023
По словам политолога Дмитрия Солонникова, визит Си Цзиньпина в Москву без согласования с официальным Вашингтоном, по мнению США – «недопустимая вольность».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента России
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Сегодня все мировые СМИ оценивают итоги визита лидера КНР в Москву. Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина стали главным политическим событием года. Западные медиа, изначально настроенные негативно, отмечают: встреча Путина и Си Цзиньпина определила конфигурацию сил, у Москвы и Пекина схожие взгляды. На Западе это расценивают, как угрозу.

Немецкая Die Welt пишет, что главы России и Китая хотят начать новую эру отношений. Агентство Reuters признает - Россия укрепляет связи с Китаем. Politico и CNN злорадствуют из-за того, что у России и Китая общие подходы и к урегулированию ситуации на Украине. По мнению российских политологов, ничего другого и не следовало ожидать, так как в США живут реалиями 30-летней давности, когда Штаты были единственной сверхдержавой.

«Когда два лидера стран членов Совбеза ООН и ядерных держав не ставят в известность Вашингтон, что будут обсуждать, не согласовывают точки зрения, не несут на подпись протокол – это, с точки зрения Вашингтона, полное безобразие. Их нужно вразумить, выпороть, учить нерадивых чад, как правильно вести себя под добрым руководством Карабаса-Барабаса в лице Байдена», - сказал политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По мнению директора Института стран Азии и Африки, профессора Алексея Маслова, бесконечные упреки со стороны коллективного Запада и попытки представить союз двух держав, как угрозу – жест отчаяния.

«Ряд американских политиков, ряд британских политиков выступили с тем, что Россия и Китай создают угрозу для безопасности. Не буду говорить, что это крик отчаяния, но это несбывшиеся ожидания, что Китай и Россия не договорятся. Они договорились», - добавил директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В Ломоносова, профессор Алексей Маслов.

Российские политологи акцентируют внимание на экономической составляющей визита. Она особенно результативна: согласован план развития экономического сотрудничества до 2030 года. Это и развитие северного морского пути, строительство газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию и десятки новых проектов в промышленности, а также увеличение доли расчетов в рублях и юанях.

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