Профессор Маслов объяснил, почему Россия и Китай договорились вопреки ожиданиям Запада

Директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов омтетил, что Москва и Пекин заключили целый ряд соглашений, которые будут работать на десятилетия вперед.

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Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина показала укрепление отношений между державами, которые складывались многие десятилетия. Об этом в беседе со «Звездой» заявил директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов.

«Прежде всего, это укрепление тех отношений, которые складывались за десятилетия. Чего-то неожиданного в этом плане нет. Скорее, неожиданностью стало для тех, кто говорил, что отношения между Россией и Китаем ухудшились. В реальности мы видим, что они возрастают. И не только в неких объемах роста по товарообороту, о чем говорили оба руководителя государств. На самом деле, мы видим консолидацию позиций по самым главным международным вопросам. Это выступление против однополярности, это выступление против попыток раскачать нынешнюю ситуацию в мире - подвести мир к кризису. Поэтому, конечно же, и для нас, и для Китая очень важно понимать, что мы мыслим одинаково, в одном направлении, и стоим на одинаковых позициях», - сказал он.

По словам профессора, страны заключили целый ряд соглашений, которые будут работать на десятилетия вперед.

«Речь, прежде всего, идет о "Северном потоке - 2", который в ближайшее время, как заявили руководители, будет запущен. Речь также идет о заметном наращивании поставок российского газа в Китай, о поставках российского зерна, сельхозпродукции. Это говорит о том, что как минимум часть тех потерь, которые Россия понесла на западном направлении, мы компенсируем за счет Китая, причем, возможно, даже нарастим», - отметил доктор исторических наук.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что в России появляются и новые китайские технологии.

«Например, тот же самый автопром, который приходит в Россию, о чем сегодня говорил российский президент. Это вполне современные машины и современное оборудование, которое, например, те же самые западные страны в Россию не приносили», - заявил Маслов.

Директор Института стран Азии и Африки не оставил без внимания и слова Владимира Путина о создании евразийского партнерства.

«Есть еще один очень важный момент. Это то, что Россия и Китай, опять же исходя из слов российского президента, сходятся на том, что необходимо создавать единое большое евразийское партнерство. Это была когда-то инициатива России. И насколько можно понять, Китай ее сейчас тоже поддерживает. Интеграция между системами экономическими России и Китая продолжается», - сказал он.

Алексей Маслов также прокомментировал изменение позиции Вашингтона касательно визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

«Позиция США за последние буквально пару недель изменялась как минимум трижды. Первый подход заключался в том, что Китай не пойдет сейчас на контакты с Россией, по крайней мере, прямые, что визит не просто откладывается, а он отложен. Но мы видим, что он состоялся. Второе изменение позиции было в том, что Китай должен надавить на Россию, объяснить, что Россия поступает неправильно. И мы видим, что Китай не пошел на это, а Китай на самом деле поддержал, или наоборот, Россия и Китай поддержали единую позицию. Наконец, было и третье изменение буквально вчера, когда ряд крупных американских и британских политиков выступили с тем, что Россия и Китай создают угрозу для безопасности. И это во многом, ну, не буду говорить, что крик отчаяния, но попытка оправдать свои несбывшиеся ожидания, что Россия и Китай не договорятся. А Китай и Россия договорились», - заявил профессор.

Доктор исторических наук отметил, что позиция Пекина в данном случае кардинально отличается от мнения Вашингтона и Евросоюза, которые наоборот заявляют, что «военные действия должны продолжаться, конфликт не должен затихать».

Накануне в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Встреча началась в узком кругу, а потом продолжилась в расширенном составе. В ходе нее обсудили вопросы сотрудничества между КНР и РФ. После переговоров и прощального ужина Си Цзиньпин уехал из Кремля.