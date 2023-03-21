Си Цзиньпин после 6 часов переговоров покинул Кремль

На прощальном ужине председатель КНР предложил тост за развитие отношений между Китаем и Россией.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Павел Быркин, РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин на прощальном ужине после встречи в Кремлевском дворце поднял тост за развитие китайско-российских отношений. Он предложил выпить до дна.

«За процветание, развитие и счастье наших народов, за дружбу между нашими народами из поколения в поколение, за здоровье президента Путина и всех присутствующих!», - сказал китайский лидер.

Напомним, сегодня в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Встреча началась в узком кругу, а потом продолжилась в расширенном составе. В ходе нее обсудили вопросы сотрудничества между КНР и РФ.

После переговоров и прощального ужина Си Цзиньпин уехал из Кремля. Российский президент проводил председателя КНР. На прощание лидеры стран пожали руки. Встреча глав государств длилась около шести часов.