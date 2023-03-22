Экономия и безумство: что стоит за поставкой Киеву снарядов с обедненным ураном

Опасные боеприпасы нанесут вред окружающей среде и солдатам, которые их применяют, но они очень выгодны.

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Боеприпасы с обедненным ураном, готовящиеся к отправке на Украину, назвали в министерстве обороны Великобритании очень эффективными на поле боя. О том, что боевиков скоро снабдят токсичными снарядами стало известно вчера. И вот сегодня газета The Guardian приводит слова некого представителя военного ведомства Соединенного Королевства, который не считает обедненный уран опасным.

Как накануне отметил президент Владмимир Путин, Россия подобные действия без ответа не оставит. Также на инициативу ответил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он напомнил, что после применения таких боеприпасов в Сербии и Косово натовские солдаты жаловались на ухудшение здоровья.

По мнению главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, после применения токсичных снарядов пострадают не только люди, будет заражена и почва. И это уже может повлиять на экспортный потенциал Украины.

«Это, кстати, к вопросу о том, что Запад печется о наращивании сельскохозяйственного производства на Украине и печется об экспорте украинского зерна в развивающиеся страны, в том числе в Африку. Применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит, возможности Украины производить качественное незараженное продовольствие», - указал глава внешнеполитического ведомства.

По словам главы МИД РФ, западные страны тормозят создание международной конвенции, которая бы запретила производство и применение боеприпасов с обедненным ураном. Их использование никак не регулируется.

«Генассамблея ООН регулярно рассматривает резолюции с призывом не производить и не применять боеприпасы с обедненным ураном. Великобритания, США и Франция всегда голосуют против таких резолюций», - добавил Сергей Лавров.

Обеспокоенность применением такого оружия выражают ближайшие соседи Украины. Белорусский президент Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» подчеркнул, что Лондону лучше не допускать использование Киевом снарядов с обедненным ураном.

«А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Поэтому от безумства нужно уходить в сторону. И потом, как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, что ответ будет страшным», - сказал белорусский президент.

Однако многих беспокоит вопрос, зачем использовать оружие, которое вредит не столько врагу, сколько тому, кто его применяет. Ответ прост - все ради экономии.

«Обедненный уран практическим даром достается странам, у которых мощная атомная промышленность. Отходов там много. Там сотни тысяч отходов. Это США, Великобритания и другие страны развитые, у которых есть собственное производство атомных материалов», - утверждает военный эксперт Дмитрий Корнев.

США использовали такие боеприпасы во время войны против Ирака в 1991 году. А в 1995 году они бомбили снарядами с обедненным ураном территории современной Боснии и Герцеговины. В 1999 году удар пришелся на земли современных Сербии и Косово. Военные Североатлантического альянса сбросили на города 15 тонн снарядов с обедненным ураном. Пострадали солдаты с обеих сторон. В январе 2020 года в Сербии был подан первый иск против НАТО. По словам адвоката, который занимается делами пострадавших, выплаты до сих пор получили не все.

В Ираке пострадавшие тоже обращались в Международный суд. Но дело не открыли. Такая же участь постигла иски американских солдат к Пентагону, который категорически отрицает вред обедненного урана. Судебные процессы идут в Великобритании, Германии, Нидерландах и Турции, граждане которых служили в войсках НАТО. И это далеко не все пострадавшие. О бомбардировках такими снарядами сообщали и в Сирии, и Афганистане.

Стоит отметить, что в Сербии те бомбардировки прозвали «грязными». Страна в последствии заняла первое место в Европе по числу онкологических заболеваний. Врачи фиксировали всплески лейкемии и рака легких. По данным МАГАТЭ изотопы обедненного урана будут иметь воздействие в течение нескольких миллиардов лет. Таков период распада вещества.