Лукашенко назвал условие поставок Минску «боеприпасов с настоящим ураном»
Россия может поставить Белоруссии «боеприпасы с настоящим ураном», если Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном, предположил президент республики Александр Лукашенко.
«А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок», - сказал белорусский президент.
Лукашенко также предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине.
Напомним, в Великобритании пообещали вместе с танками Challenger-2 передать Украине снаряды с сердечниками, изготовленными из обедненного урана.
Обедненный уран отличается высокой плотностью и прочностью и поэтому используется при изготовлении сердечников для бронебойных снарядов. Такие снаряды относятся к противотанковым средствам поражения из-за своей высокой бронепробиваемости и превосходят другие виды сердечников.