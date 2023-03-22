В стране и мире Лукашенко назвал условие поставок Минску «боеприпасов с настоящим ураном» Андрей Аркадьев Белорусский президент также предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Россия может поставить Белоруссии «боеприпасы с настоящим ураном», если Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном, предположил президент республики Александр Лукашенко. «А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок», - сказал белорусский президент. Лукашенко также предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине. Напомним, в Великобритании пообещали вместе с танками Challenger-2 передать Украине снаряды с сердечниками, изготовленными из обедненного урана. Обедненный уран отличается высокой плотностью и прочностью и поэтому используется при изготовлении сердечников для бронебойных снарядов. Такие снаряды относятся к противотанковым средствам поражения из-за своей высокой бронепробиваемости и превосходят другие виды сердечников. Экспертное мнение и аналитика