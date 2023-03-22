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Лукашенко назвал условие поставок Минску «боеприпасов с настоящим ураном»

Андрей Аркадьев
15:04 22.03.2023
Белорусский президент также предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Россия может поставить Белоруссии «боеприпасы с настоящим ураном», если Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном, предположил президент республики Александр Лукашенко.

«А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок», - сказал белорусский президент.

Лукашенко также предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине.

Напомним, в Великобритании пообещали вместе с танками Challenger-2 передать Украине снаряды с сердечниками, изготовленными из обедненного урана.

Обедненный уран отличается высокой плотностью и прочностью и поэтому используется при изготовлении сердечников для бронебойных снарядов. Такие снаряды относятся к противотанковым средствам поражения из-за своей высокой бронепробиваемости и превосходят другие виды сердечников.

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