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Советник Аксенова заявил, что сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты

Максим Крюков
04:14 21.03.2023
Советник главы Республики Крым Олег Крючков отметил, что беспилотники были сбиты над жилыми районами, где нет никаких военных объектов.
Советник Аксенова заявил, что сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты
© Фото: kryuchkovoleg, Telegram
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Беспилотные летательные аппараты, которые были сбиты в небе над Джанкоем средствами противовоздушной обороны, целили в объекты гражданской инфраструктуры. Об этом заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

«Все беспилотники целили в гражданские объекты. Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием», - написал он в своем в Telegram-канале.

Крючков добавил, что остальные БПЛА были сбиты над жилыми районами. Он также отметил, что в данном районе нет никаких военных объектов, подчеркнув, что, помимо взрывчатки, каждый аппарат была начинен шрапнелью.

© kryuchkovoleg, Telegram

По мнению советника Сергея Аксенова, этим нападением киевский режим хотел отомстить жителям полуострова за их выбор.

Кроме того, Олег Крючков опубликовал фотографии лопасти пропеллера БПЛА, который атаковал учебное заведение.

© kryuchkovoleg, Telegram

«Интересная аббревиатура: USA. Склады фирмы в Нью-Джерси и Калифорнии. Комментарии, я думаю, излишни», - написал Крючков.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в городе Джанкой, расположенном на севере полуострова, отработала система ПВО. По его словам, обломки повредили домовладение и магазин, при этом один человек получил ранение.

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