Советник Аксенова заявил, что сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты

Советник главы Республики Крым Олег Крючков отметил, что беспилотники были сбиты над жилыми районами, где нет никаких военных объектов.

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Беспилотные летательные аппараты, которые были сбиты в небе над Джанкоем средствами противовоздушной обороны, целили в объекты гражданской инфраструктуры. Об этом заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

«Все беспилотники целили в гражданские объекты. Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием», - написал он в своем в Telegram-канале.

Крючков добавил, что остальные БПЛА были сбиты над жилыми районами. Он также отметил, что в данном районе нет никаких военных объектов, подчеркнув, что, помимо взрывчатки, каждый аппарат была начинен шрапнелью.