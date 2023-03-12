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Херш назвал статью NYT о «Северных потоках» попыткой отвлечь внимание от его расследования

Сергей Лебедев
20:15 12.03.2023
Журналист отметил, что именно с этой целью запустили информацию о некой «проукраинской группировке».
Херш назвал статью NYT о «Северных потоках» попыткой отвлечь внимание от его расследования
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Global Look Press
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Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что власти США хотят отвлечь внимание от его расследования о диверсии на «Северных потоках» с помощью публикаций о некой «проукраинской группировке». Об этом он заявил в интервью CGTN.

«Они хотят отвлечь внимание и заставить людей игнорировать мою статью, в которой говорится о конкретных вещах», - сказал Херш.

Напомним, что в конце сентября прошлого года была совершена атака на газопроводы «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Как заявил американский журналист Сеймур Херш, взрывчатку под трубы заложили во время учения НАТО американские специалисты, а активировали бомбу норвежцы.

А недавно газета New York Times сообщила, что за атакой может стоять некая «проукраинская группировка». В России эти данные считают скоординированным вбросом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что авторы теракта хотят отвлечь внимание. При этом данные NYT не подтвердили даже в администрации президента США.

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