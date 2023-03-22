Лукашенко: РФ пресекла у себя в зародыше то, что случилось в Белоруссии в 2020 году

Александр Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на успехи в пресечении инициированных Западом беспорядков, России ни в коем случае нельзя расслабляться.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия учла опыт Белоруссии, полученный в ходе беспорядков в 2020 году, и пресекла подобное развитие событий в зародыше, когда подобное грозило начаться уже на ее территории.

«Подчеркну, что нам расслабляться не надо. Да, мы победили в 2020 году, Господь нам помог. Мы к этому не были готовы, не готовились, думали, разве у нас могло что-то произойти? Произошло. Повторилось в России, но опыт они наш изучили и пресекли это в зародыше», - сказал Лукашенко в ходе посещения мемориального комплекса «Хатынь».

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что ни жителям Белоруссии и россиянам расслабляться нельзя ни в коем случае. Он заметил, что, если вдруг ситуация пошатнется в какую-либо сторону, то Запад мгновенно использует это против двух стран.

Также президент Белоруссии предупредил о «страшном ответе» России на возможное применение украинскими боевиками поставленных им Британией снарядов с обедненным ураном. «У России не только обедненный уран», - отдельно отметил он.

Кроме этого, Лукашенко констатировали, что страны Запада совершили серьезную стратегическую ошибку, своими действиями объединив две мощные страны - Россию и Китай.