Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине

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Президент Белоруссии Александра Лукашенко предупредил об уроке для всего мира в случае применения снарядов с обедненным ураном на Украине.

По словам белорусского лидера, если такое произойдет, ответ России будет страшным.

«А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок...От безумства надо немножко уходить в сторону. И потом, как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите - ответ будет страшный, для всей планеты уроком будет», - сказал он.

Президент Белоруссии обратил внимание на то, что в украинском вопросе следует двигаться в сторону мирного урегулирования. Следует отказаться от «тренда» на эскалацию конфликта, добавил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином отмечал, что РФ придется реагировать на поставки киевскому режиму оружия с ядерным компонентом.

Ранее замглавы Министерства обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о намерении Лондона передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном.