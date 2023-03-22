Лукашенко заявил, что Запад объединил две мощные страны - Россию и Китай

Москва и Минск движутся туда, где им открыты двери, подчеркнул белорусский президент.

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Запад понял, что объединил две мощные державы - Россию и Китай, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Они поняли, что они сделали все, чтобы объединить мощную, ресурсную, космическую, ядерную державу, которой является Россия, и такую же мощную человеческими ресурсами ядерную страну, устремленную в будущее, и уже, считайте, первую страну - Китай. Они объединили их вместе», - сказал он в ходе посещения в мемориального комплекса «Хатынь».

Лукашенко выразил уверенность в том, что Белоруссия и Россия движутся в правильном направлении, туда, где «открыты двери». Также белорусский президент предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном Украиной.

Президент Белоруссии сегодня посещает мемориальный комплекс «Хатынь», где ознакомится с проведенной реконструкцией мемориала и экспозицией нового музея.