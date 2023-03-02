Кравцов опроверг информацию об обстреле автобуса с детьми украинскими диверсантами

По его словам, информация об обстреле диверсантами автобуса с несовершеннолетними оказалась ложной. Вместо него под прицелом «нелюдей» оказалась «Нива» с детьми.

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Министр просвещения Сергей Кравцов опроверг информацию о попавшем под обстрел украинских диверсантов автобус с детьми в Брянской области. Вместо него террористы обстреляли «Ниву», в которой находились дети.

«По ситуации в Брянской области, когда террористы, нацисты, нелюди напали на мирных граждан - на машину "Нива", в которой ехали дети. Они видели, что это не военная машина», - заявил Кравцов.

Кравцов отметил, что «никакого школьного автобуса не было, о чем написали украинские СМИ». По словам министра просвещения РФ, диверсанты хотят посеять панику, но у них это не получится. Сейчас ситуация находится под контролем. Работа школ приграничных регионов переведена в дистанционный режим.

В Госдуму также внесли законопроект о возможности добровольной сдачи единого государственного экзамена для школьников, обучающихся в приграничных регионах. Для их безопасности будет делаться все возможное.

В ФСБ РФ заверили, что ситуация в Брянской области находится под контролем. Сейчас ведется разминирование оставленных украинскими диверсантами взрывных устройств.