Песков заявил, что Путин получает постоянные доклады от силовиков и властей об атаке украинских боевиков в Брянской области

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Президент России Владимир Путин получает постоянные доклады по линии силовых ведомств - ФСБ, Минобороны и Росгвардии, а также от губернатора об атаке украинских боевиков в Брянской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В частности, ему докладывает глава ФСБ Бортников, министр обороны Шойгу и глава Росгвардии Золотов. Речь идет о событиях в Брянской области в связи с атакой боевиков. Силовики докладывают о тех действиях, которые принимают силовые ведомства по противодействию террористам», - заявил Песков журналистам.

Также президент получает доклады от губернатора региона Александра Богомаза. Он информирует российского лидера о мерах по обеспечению безопасности местных жителей.

Сегодня, 2 марта, группа украинских боевиков проникла на территорию Брянской области. Известно об обстреле автомобиля - погиб один человек, ранен ребенок. Также поступила информация о захвате заложников.