Кремль: предпринимаются меры по уничтожению террористов, напавших на Брянскую область
В Кремле сообщили о том, что сейчас предпринимаются меры по уничтожению террористов, напавших на Брянскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Речь идет об атаке террористов. Сейчас предпринимаются меры для уничтожения этих террористов. На международной арене как обращали, так и продолжим обращать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют», - ответил Песков на вопрос журналистов, как нападение украинских ДРГ на Брянскую область повлияет на поведение России на международной арене.
Ранее заместитель губернатора Брянской области Андрей Бардуков сообщил «Звезде» о состоянии пострадавшего в ходе украинского обстрела ребенка.
А в Новоропской администрации рассказали о возвращении захваченного боевиками фельдшера.