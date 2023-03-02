Кремль: предпринимаются меры по уничтожению террористов, напавших на Брянскую область

Дмитрий Песков заявил, что Россия как обращала, так и продолжит обращать внимание мировой общественности к терактам, которые осуществляет киевский режим.

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В Кремле сообщили о том, что сейчас предпринимаются меры по уничтожению террористов, напавших на Брянскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь идет об атаке террористов. Сейчас предпринимаются меры для уничтожения этих террористов. На международной арене как обращали, так и продолжим обращать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют», - ответил Песков на вопрос журналистов, как нападение украинских ДРГ на Брянскую область повлияет на поведение России на международной арене.

Ранее заместитель губернатора Брянской области Андрей Бардуков сообщил «Звезде» о состоянии пострадавшего в ходе украинского обстрела ребенка.

А в Новоропской администрации рассказали о возвращении захваченного боевиками фельдшера.