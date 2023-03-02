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Момент катастрофы с двумя поездами в Греции попал на видео

Алексей Курильченко
11:10 02.03.2023
По последним данным, в результате аварии погибло около 40 человек.
© Видео: Youtube, Proto Thema © Фото: Youtube, Proto Thema
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Камера видеонаблюдения запечатлела момент столкновения двух поездов в Греции. Судя по данным на видео, авария произошла поздним вечером 28 февраля.

Кадры сняты в темноте, поэтому рассмотреть поезда не удается. Однако можно увидеть вспышку взрыва в момент, когда сталкиваются составы.

Напомним, трагедия произошла недалеко от города Лариса. Известно, что погибло не менее 40 человек, около 130 ранены. По словам очевидцев, причинами аварии стали несоблюдение графика на железнодорожном участке и неисправная система сигнализации. После произошедшего министр транспорта и инфраструктуры Греции Костас Караманлис принял решение подать в отставку.

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