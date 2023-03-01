Число жертв трагедии на железной дороге в Греции возросло до 32

Ранее сообщалось о 26 погибших и 85 пострадавших.

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Стало известно о новых жертвах столкновения поездов в Фессалийской долине Темпе в Греции. Число погибших возросло до 32, об этом сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис. Его слова приводит EPT.

Ранее сообщалось о 26 погибших. Также известно, что 85 человек были ранены в результате происшествия.

Грузовой и пассажирский составы столкнулись ночью 1 марта недалеко от города Лариса и сразу загорелись. Сейчас на месте трагедии ведутся поисково-спасательные работы.