Суд признал геноцид народов СССР в Белгородской области германскими оккупантами в 1941-43 годах

В пресс-службе суда заявили, что факт геноцида подтверждается свидетельствами многочисленных очевидцев.

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Белгородский областной суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры относительно признания преступлений германских войск и их пособников с июля 1941 по август 1943 года военными преступлениями и геноцидом народов СССР.

«Суд удовлетворил заявление прокуратуры об установлении факта геноцида народов Советского Союза, подготовленное по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова. Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев об истреблении советских мирных граждан на территории Белгородской области и архивными данными», - сообщили в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что умер последний советский летчик, который бомбил Берлин.

А Федеральная Служба безопасности обнародовала документы о массовых расстрелах граждан СССР литовскими пособниками нацистов. Так, например, литовские коллаборационисты расстреляли более 7 700 евреев в Мариамполе.