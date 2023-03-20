Умер последний советский летчик, который бомбил Берлин

Сегодня в госпитале имени Мандрыка скончался генерал-полковник авиации Василий Решетников.

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Сегодня, 20 марта 2023 года, скончался последний советский летчик, который бомбил Берлин - генерал-полковник авиации Василий Васильевич Решетников. Об этом сообщил руководитель аппарата «Клуба военачальников» Николай Дерябин.

Василию Решетникову было 103 года. Причина ухода из жизни легендарного летчика - острая сердечная недостаточность, он умер в госпитале им. Мандрыка.

В годы Великой Отечественной управлял бомбардировщиком Ил-4. Решетников совершил 307 боевых вылетов. Его самолет дважды сбивали, но летчик остался жив чудом.

В честь Решетникова был назван один из стратегических бомбардировщиков ВКС России Ту-160.