Вопросы истории Литовские пособники нацистов расстреляли более 7 700 евреев в Мариамполе Более 7 700 человек заперли в конюшне Мариамполя, после чего мужчин-евреев заставили рыть могилы перед расстрелом. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Литовские пособники нацистов в 1941 году расстреляли в городе Мариамполь более 7 700 евреев. Об этом свидетельствуют архивные документы органов контрразведки «Смерш» НКО СССР, рассекреченные Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. Согласно документу, арестованные полицейские Павлайтис и Рашитинис, участвовавшие в массовых расстрелах, рассказали о специально организованной трехдневной облаве на евреев. В результате этого 7 700 человек были доставлены в Мариамполь и заперты в конюшню военного городка. «Все они были обысканы и раздеты. Мужчин, способных к труду, заставили рыть могилы. Всего было вырыто семь ям, из коих две по 150 м в длину, 4 м в ширину, 5 м в глубину, и пять ям по 100 м в длину. Когда ямы были вырыты, немцы и полицейские произвели расстрел всех задержанных евреев», - сказано в документе. © ФСБ РФ Кроме того, из документа следует, что в результате расстрелов многие были ранены. Тогда злодеятели либо добивали их одиночными выстрелами, либо зарывали живыми. © ФСБ РФ Напомним, документы были рассекречены в рамках проекта «Без срока давности», направленного на сохранение исторической памяти о трагедии советского населения - жертв военных преступлений гитлеровцев и их пособников во время Великой Отечественной войны.



Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика