Литовские пособники нацистов расстреляли более 7 700 евреев в Мариамполе
Более 7 700 человек заперли в конюшне Мариамполя, после чего мужчин-евреев заставили рыть могилы перед расстрелом.
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Литовские пособники нацистов в 1941 году расстреляли в городе Мариамполь более 7 700 евреев. Об этом свидетельствуют архивные документы органов контрразведки «Смерш» НКО СССР, рассекреченные Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.
Согласно документу, арестованные полицейские Павлайтис и Рашитинис, участвовавшие в массовых расстрелах, рассказали о специально организованной трехдневной облаве на евреев. В результате этого 7 700 человек были доставлены в Мариамполь и заперты в конюшню военного городка.