Вопросы истории ФСБ обнародовала документы о массовых расстрелах граждан СССР литовскими пособниками нацистов Согласно одному из документов, 20 000 советских граждан за время пребывания фашистов на территории Литовской ССР было расстреляно и казнено. © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала рассекреченные документы органов контрразведки «Смерш» НКО СССР об участии литовских пособников нацисткой германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории Литовской ССР. В частности, ведомство обнародовало докладную записку начальника отдела контрразведки «Смерш» 11 гвардейской армии гвардии полковника Митрофанова Военному совету 11 гвардейской армии от 24 октября 1944 года. © ФСБ РФ Согласно документу, 20 000 советских граждан, в том числе из среды еврейского населения и партийно-советского актива, за время пребывания фашистов на территории республики было расстреляно и казнено. Кроме того, доказательства преступлений литовских националистов отражены в протоколе допроса от 12 августа 1944 года арестованного литовца Германа Павлайтиса и в акте ОКР «Смерш» 11 гвардейской армии о зверствах немецких оккупационных властей и их пособников в м.Серее, Литовской ССР. © ФСБ РФ «В 1941 г. примерно, в середине сентября м-ца, немецкими оккупационнымивластями при помощи непосредственного участия активных пособников немецких оккупационных властей и предателей из числа сотрудников тайной полиции и членов военно-националистической организации «Шаулис», было в массовом порядке расстреляно около 1900 человек еврейской национальности и 45 коммунистов в м.Серее и ближайших населенных пунктах. В числе расстрелянных были мужчины, женщины, старики и дети», - сказано в акте «Смерша». © ФСБ РФ Архивные документы рассекречены в рамках проекта «Без срока давности», направленного на сохранение исторической памяти о трагедии советского населения - жертв военных преступлений гитлеровцев и их пособников во время Великой Отечественной войны. Ранее Министерство обороны России опубликовало архивные документы к годовщине прорыва блокады Ленинграда. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика