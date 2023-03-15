ФСБ обнародовала документы о массовых расстрелах граждан СССР литовскими пособниками нацистов
Согласно одному из документов, 20 000 советских граждан за время пребывания фашистов на территории Литовской ССР было расстреляно и казнено.
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала рассекреченные документы органов контрразведки «Смерш» НКО СССР об участии литовских пособников нацисткой германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории Литовской ССР. В частности, ведомство обнародовало докладную записку начальника отдела контрразведки «Смерш» 11 гвардейской армии гвардии полковника Митрофанова Военному совету 11 гвардейской армии от 24 октября 1944 года.