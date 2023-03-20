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Кремль: Путин и Си Цзиньпин так или иначе обсудят китайский план мирного урегулирования на Украине

Тимур Шерзад
12:35 20.03.2023
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что темы, затронутые в китайском плане, тем или иным образом будут подняты в ходе обсуждения ситуации на Украине.
Кремль: Путин и Си Цзиньпин так или иначе обсудят китайский план мирного урегулирования на Украине
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин так или иначе будут обсуждать китайский план мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Так или иначе, темы, которые затронули в этом плане, конечно же, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине. Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня. Поэтому, конечно же, можно смело предположить, что так или иначе затрагиваться будут», - сказал Песков журналистам. 

Дмитрий Песков добавил, что Путин даст председателю КНР исчерпывающие разъяснения, чтобы Си Цзиньпин мог получить «из первых уст» российское видение текущего момента. 

Ранее военный эксперт Перенджиев заявил «Звезде», что Путин и Си Цзиньпин могут обсудить защиту Арктики от агрессии НАТО.

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