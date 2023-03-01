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Депутат Бундестага Мюллер рассказал, как акция с Т-72 показала раскол общества ФРГ

Алексей Курильченко
09:14 01.03.2023
По словам немецкого политика, почти половина жителей Германии перестала верить властям и не согласна с их позицией по ситуации на Украине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Депутат Бундестага XIX созыва, политический консультант Хансйорг Мюллер в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» рассказал, как протестные акции в Рамштайне и Берлине демонстрируют раскол немецкого общества. Политик был одним из организаторов акции возле немецкой базы, в ходе которой люди требовали прекратить поставки на Украины немецкого оружия.

«Раньше властям Германии удавалось расколоть оппозицию. Если ты против государства - ты фашист и злой правый. Левые могли себе позволить говорить все, что они хотели, потому что они были негласными союзниками властей. Но на демонстрации в Рамштайне были и левые и правые и вообще аполитичные немцы. Уже нет раскола в оппозиции и это представляет большую угрозу для руководства Германии», - рассказал Мюллер.

Депутат напомнил, что каждая немецкая семья потеряла кого-то во время Второй мировой войны. Для немцев это очень болезненная тема - поэтому они и собирают акции протеста, выступая за мир и союз между Германией и Россией.

«Люди понимают, кто хочет нас с вами столкнуть лбами в третий раз - те же темные силы снова хотят спровоцировать конфликт между Германией и Россией», - отметил Мюллер.

Акция возле танка Т-72 у российского посольства в Берлине также демонстрирует полярность мнений жителей Германии.

«Уже 40% всех немцев - и запад, и восток - убеждены, что спецоперация была спровоцирована Вашингтоном. Невзирая на то, что наши госмедиа "долбают" - русские злые, Зеленский и Байден хорошие - 40% немцев знают, что это не так», - заявил Мюллер.

Напомним, в столице ФРГ рядом со зданием дипмиссии РФ был установлен сгоревший танк Т-72. Авторы антироссийской «инсталляции» поставили бронетехнику в качестве угрожающего жеста. Но местные жители начали приносить к машине цветы, сорвали украинский флаг и установили российский триколор. Спустя какое-то время танк убрали.

В тоже время прошли акции протеста у американской базы Рамштайн. Люди требовали прекратить поставки оружия на Украину, возобновления переговорного процесса и отставки немецкого правительства.

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