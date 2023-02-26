Сотни человек у базы Рамштайн в Германии протестуют против поставок оружия на Украину

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Сотни протестующих у американской базы Рамштайн в Германии требуют прекратить поставки западного оружия в зону украинского конфликта. Помимо этого, собравшиеся требуют возобновления переговорного процесса.

Именно база Рамштайн стала местом сборов и обсуждений западными лидерами дальнейшей поддержки киевского режима и его националистов. Кроме того, на территории базы находится командование ВВС Североатлантического альянса.

Ранее МИД Китая опубликовал мирный план по Украине из 12 пунктов. Помимо прочего, он предусматривает прекращение огня, отказ от поставок оружия, немедленные переговоры и прочие мирные инициативы. Во внешнеполитическом ведомстве России оценили усилия китайских партнеров и подтвердили готовность Москвы мирным путем добиваться целей спецоперации. В Вашингтоне в ответ на план Пекина заявили, что не собираются диктовать Киеву условия переговоров.