В Берлине вандалы растоптали цветы на танке у посольства России

Как утверждается, злоумышленники конфликтовали с теми, кто хотел вернуть цветы на место.

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Вандалы растоптали и унесли цветы с танка, который ранее был установлен перед зданием посольства Российской Федерации в Берлине, сообщает РИА Новости.

Как утверждается, злоумышленники начали конфликтовать с теми, кто хотел вернуть цветы на танк.

Было отмечено, что берлинская полиция увела в сторону настроенных наиболее агрессивно, однако правоохранители никак не воспрепятствовали тем, кто сбрасывал с боевой машины цветы.

По информации агентства, впоследствии вандалам удалось залезть на танк, где они принялись демонстративно уничтожать возложенные цветы.

Напомним, ранее в столице ФРГ рядом со зданием дипмиссии РФ установили сгоревший Т-72. Авторы антироссийской «инсталляции» поставили бронетехнику в качестве угрожающего жеста.

Однако жители города превратили боевую машину в мемориал - они начали приносить свечи, записки, танк буквально осыпали красными цветами.