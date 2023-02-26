В Берлине вандалы растоптали цветы на танке у посольства России
Вандалы растоптали и унесли цветы с танка, который ранее был установлен перед зданием посольства Российской Федерации в Берлине, сообщает РИА Новости.
Как утверждается, злоумышленники начали конфликтовать с теми, кто хотел вернуть цветы на танк.
Было отмечено, что берлинская полиция увела в сторону настроенных наиболее агрессивно, однако правоохранители никак не воспрепятствовали тем, кто сбрасывал с боевой машины цветы.
По информации агентства, впоследствии вандалам удалось залезть на танк, где они принялись демонстративно уничтожать возложенные цветы.
Напомним, ранее в столице ФРГ рядом со зданием дипмиссии РФ установили сгоревший Т-72. Авторы антироссийской «инсталляции» поставили бронетехнику в качестве угрожающего жеста.
Однако жители города превратили боевую машину в мемориал - они начали приносить свечи, записки, танк буквально осыпали красными цветами.