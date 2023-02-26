Потомок Бисмарка принес 2 тысячи роз к танку у посольства РФ в Берлине

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Потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка принимал участие в возложении цветов на сгоревший танк Т-72, который ранее с целью провокации был установлен у посольства РФ в Берлине.

Кадры с потомком «железного канцлера» Александром фон Бисмарком, возлагающим цветы на сгоревшую боевую машину, опубликовало RRN.

«У нас есть две тысячи роз, чтобы украсить танк, чтобы наконец наше правительство могло начать вести переговоры...Не только поставлять оружие, но и установить дипломатические отношения, а не рубить с плеча», - сказал он.

В течение дня цветы с техники сбрасывали и растаптывали антироссийские активисты, однако полиция Берлина им не помешала. Несмотря на это, алых роз на танке меньше не становится: что упало на землю - люди кладут обратно.