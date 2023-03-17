В деревне под Зеленоградом мужчина устроил стрельбу с балкона 20-го этажа

Сообщается, что до стрельбы мужчина запускал с балкона фейерверки.

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В деревне Голубое под Зеленоградом мужчина устроил стрельбу с балкона 20-го этажа на улице Парковой. Местные жители сообщили, что начал он с того, что стал запускать фейерверки. После мужчина приступил к стрельбе из ружья.

На вопрос прибывшего наряда полиции, зачем он это сделал, тот ответил, что просто хотел повеселить соседей и устроил для них салют. Об этом информирует сообщество в соцсети.

Ранее сообщалось, что стрельбу из двух ружей из окна дома открыл мужчина в Кировской области в городе Вятские Поляны.

Губернатор Александр Соколов информировал, что стрелявший имел два гладкоствольных ружья и что якобы он «16 лет не пил, развязался - организм среагировал неадекватно».

Позже очевидец заявил, что стрелок сделал не менее ста выстрелов. Он является охотником.