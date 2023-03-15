Открывший стрельбу в Вятских Полянах мужчина является охотником

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Стало известно о личности мужчины, открывшего стрельбу из окна дома в Вятских Полянах. Очевидцы рассказали, что он является охотником.

«Это наш сосед по площадке стреляет, ужас полный. У нас ребенок один дома сидит вместе с соседской девочкой. Одного из сотрудников вроде бы ранил. Он охотник, что-то с головой, видимо, запил после стольких лет», - передает «360» слова одной из местных жительниц.

Также соседка мужчины рассказала, что окна квартиры стрелявшего выходят на разные стороны дома, поэтому увеличивается возможный диапазон стрельбы. Однако, как отметил другой очевидец, происходящее не сильно пугает прохожих, оказавшихся вблизи дома. При этом они стараются держаться на расстоянии.

Ранее появились сообщения о том, что из окон дома в городе Вятские Поляны Кировской области открылась стрельба. Один из очевидцев объяснил, что стрелявший находился в доме с тещей и был пьян. Он сделал не менее сотни выстрелов.