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Мужчина открыл стрельбу из двух ружей из окна дома в Вятских Полянах

Елизавета Потейчук
13:31 15.03.2023
По словам губернатора региона, в результате стрельбы никто не пострадал.
Мужчина открыл стрельбу из двух ружей из окна дома в Вятских Полянах
© Фото: Nick B., Telegram
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В Кировской области в городе Вятские поляны мужчина открыл стрельбу из окна дома. Как сообщил губернатор региона Александр Соколов, пострадавших в результате инцидента нет.

«По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет», - написал Соколов у себя в Telegram.

Губернатор добавил, что в настоящее время территория оцеплена полицейскими. Ситуация находится под контролем регионального МВД. Предварительной причиной инцидента стал семейный скандал, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Вятских Полян.

Ранее в Нижневартовске вооруженный мужчина забаррикадировался в квартире, где удерживал в заложниках своего ребенка. Отмечено, что мужчина выпил алкоголь вместе с антидепрессантами. Кроме того, он требовал приезда Александра Бастрыкина и Германа Грефа.

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