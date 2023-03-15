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Очевидец рассказал, что стрелявший в Вятских Полянах сделал не менее ста выстрелов

Елизавета Потейчук
14:14 15.03.2023
Иван Прозоров рассказал, что стрелявший находился в доме с тещей и был пьян.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nick B., Telegram
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Житель города Вятские Поляны в Кировской области Илья Прозоров стал очевидцем стрельбы из окна жилого дома. В беседе со «Звездой» он рассказал, что стрелявший был в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего он взял оружие и на протяжении двух с половиной часов ведет огонь из окна квартиры.

«Он находится там с тещей. Теща малоподвижная. Я в соседнем доме нахожусь. Охотник, получается, раз два ружья выставил. Водка не так пошла. Оцепление кругом, и движение закрыто. Не меньше ста выстрелов было, к нему по имени обращаются, он не реагирует», - описал Прозоров.

Напомним, сообщения о стрельбе из окна жилого дома в Вятских Полянах поступили днем 15 марта. Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал. По его словам, стрелявший мужчина был пьян и имел при себе два гладкоствольных ружья.

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