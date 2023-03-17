112: состояние фигуриста Костомарова немного улучшилось

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Состояние российского фигуриста Романа Костомарова незначительно улучшилось. Как сообщает Telegram-канал «112», спортсмену удалили трахеостому, в настоящее время он находится в сознании.

Операция трахеотомия предназначена для создания небольшого отверстия в трахее, чтобы в дальнейшем подключить пациента к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Немногим ранее врачи выразили опасения из-за психологического состояния спортсмена - он кричал на близких и испытывал боли из-за пролежней.

Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией в январе 2023 года. На фоне заболевания у фигуриста развился сепсис, из-за чего врачам пришлось ампутировать ему кисти рук и стопы.