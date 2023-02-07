ТАСС: фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы

Было добавлено, что в настоящий момент он в реанимации под наблюдением врачей.

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Российскому фигуристу, чемпиону Олимпиады 2006 года по танцам на льду Роману Костомарову пришлось ампутировать обе стопы, передает ТАСС, ссылаясь на источник.

«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Роман в сознании. Общее состояние улучшается», - приводит агентство слова источника.

Было добавлено, что в настоящий момент спортсмен пришел в себя и находится в реанимации под наблюдением медиков.

Сегодня Telegram-канал 112 сообщил, что 45-летнему Костомарову усекли стопу левой ноги, операция прошла накануне.

Ранее, 10 января, стало известно, что мужчина попал в больницу с воспалением легких. Утверждалось, что его положили в отделение реанимации и подключили к аппарату ИВЛ.

Позже появились сообщения, что в больнице в Коммунарке Костомарову делают ЭКМО. 24 января заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ему перестали делать процедуру насыщения крови кислородом.