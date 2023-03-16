В стране и мире КП: Костомаров после операции испытывает боли и кричит на близких Алексей Курильченко Фигурист может самостоятельно дышать, сейчас с ним работает психолог. © Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press Читайте нас на: Фигурист Роман Костомаров может самостоятельно дышать после операций. Медики выражают опасения из-за психологического состояния спортсмена - он кричит на близких и испытывает боли из-за пролежней. «Психологическое состояние Романа изменилось. Сейчас с ним работает психолог. После того, как Роман начал сам дышать и у него удалили трахеостому, он тут же проявил эмоциональность по отношению к самым близким», - сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в медицинских кругах. По данным источника, угроза очередной ампутации из-за сепсиса миновала. Сейчас близкие Костомароа пытаются облегчить его состояние и радовать любимой едой. Напомним, Костомаров был госпитализирован с пневмонией в январе этого года. Из-за заболевания у спортсмена развился сепсис - врачам пришлось ампутировать ему кисти рук и стопы. Экспертное мнение и аналитика