У побережья Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6

Эпицентр подземных толчков располагался в 46 километрах юго-западнее провинции Мерсин, сведений о разрушениях и пострадавших нет.

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На территории Турции вновь зафиксировано землетрясение. Сообщается, что подземные толчки были у турецкого побережья. Магнитуда составила 4,6 баллов.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) эпицентр подземных толчков был в 46 километрах юго-западнее провинции Мерсин. Очаг находился на глубине 10 километров. Информация о жертвах и разрушениях в результате землетрясения не приводится.

Несколькими днями ранее в провинции Кахраманмараш зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,9. С разницей в восемь часов там произошли два землетрясения магнитудой 4,7 и 4,9.

Подземные движения земной коры, начавшиеся 6 февраля, принесли серьезные разрушения нескольким городам Турецкой Республики. Сообщалось, что погибли не менее 44 тысяч человек.

Однако, спустя две недели спасатели продолжали находить при разборе завалов под обломками еще живых людей. Еще троих из пяти человек они достали 19 февраля. Все они были членами одной семьи, двое детей погибли.