Число погибших при землетрясении в Турции достигло 44 218 человек

В Турции из-за землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше погибли 44 218 человек. Общее число эвакуированных превысило полмиллиона.

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В результате серии мощных землетрясений, которые начались в Турции 6 февраля, погибли 44 218 человек. Об этом сообщил местный телеканал TRT Haber.

«Число жертв землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше составило 44 218 человек», - цитирует его RT.

Отмечается, что всего из соседних с ним регионов республики эвакуировано 528 тысяч 146 человек.

На пострадавших территориях в настоящий момент продолжают работать спасатели, которые ежедневно извлекают из-под обломков тела жертв стихии. В среду глава министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу говорил о 43 556 погибших. Он также заявил, что степень разрушений в некоторых регионах составила более 75 процентов.