В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Турции в провинции Кахраманмараш зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,9

Ирина Елагина
18:34 14.03.2023
За сутки в провинции Кахраманмараш произошло два землетрясения с разницей в восемь часов.
В Турции в провинции Кахраманмараш зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,9
© Фото: Abed Alrahman Alkahlout, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Подземные толчки магнитудой 4,7 и 4,9 зафиксировали в турецкой провинции Кахраманмараш 14 марта. Информацию о двух землетрясениях за сутки распространило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции.

«Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в районе Чаглаянчерит в Кахраманмараше в 17.49», - приводит РИА Новости сообщение оперативных служб Турции.

Восемью часами ранее в этом же районе Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7. Утром эпицентр подземных толчков находился на глубине около семи километров, вечером землетрясение началось на глубине 5,3 километра.

Напомним, что провинция Кахраманмараш находится в сейсмоопасном районе на юго-востоке Турции и вошла в историю после масштабных землетрясений 6 февраля 2023 года - в катастрофе погибли более 48 тысяч человек, неопознанными остаются свыше полутора тысяч погибших.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:00 В стране и мире
Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе
18:28 В стране и мире
Небензя сообщил, что ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по расследованию теракта на «Северных потоках»
16:17 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что все международные проблемы начались после развала СССР
15:11 В стране и мире
Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиазавод и встретится с Цыденовым
14:35 В стране и мире
Видео
Сигал рассказал, что в США есть те, кто любит Россию и знает, что им говорят неправду
Популярное
Видео
«Если ничего не мешает, нужно спать ложиться»: Путин пошутил о преодолении трудностей
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.