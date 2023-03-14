В Турции в провинции Кахраманмараш зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,9

За сутки в провинции Кахраманмараш произошло два землетрясения с разницей в восемь часов.

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Подземные толчки магнитудой 4,7 и 4,9 зафиксировали в турецкой провинции Кахраманмараш 14 марта. Информацию о двух землетрясениях за сутки распространило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции.

«Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в районе Чаглаянчерит в Кахраманмараше в 17.49», - приводит РИА Новости сообщение оперативных служб Турции.

Восемью часами ранее в этом же районе Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7. Утром эпицентр подземных толчков находился на глубине около семи километров, вечером землетрясение началось на глубине 5,3 километра.

Напомним, что провинция Кахраманмараш находится в сейсмоопасном районе на юго-востоке Турции и вошла в историю после масштабных землетрясений 6 февраля 2023 года - в катастрофе погибли более 48 тысяч человек, неопознанными остаются свыше полутора тысяч погибших.