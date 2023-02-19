Спасатели достали еще троих человек из-под завалов в Турции

Все они оказались членами одной семьи.

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Из-под завалов после землетрясения в Турции извлекли еще пять человек, трое из них живы. Об этом сообщили в МЧС Киргизии. В ведомстве отметили, что все они были членами одной семьи.

«Три человека из пяти живы, двое детей погибли», - уточняется в сообщении, его цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Турции приблизилось к 40 тысячам. Об этом заявили в МВД страны. Москва направила российских спасателей для помощи жертвам стихийного бедствия.