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В Кремле выразили сожаление из-за возможного членства Финляндии в НАТО

Алексей Курильченко
12:25 16.03.2023
Дмитрий Песков отметил, что Россия не представляет угрозы ни для Финляндии, ни для Швеции.
В Кремле выразили сожаление из-за возможного членства Финляндии в НАТО
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Globallookpress
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Кремль сожалеет из-за возможного вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Россия никогда не представляла угрозы этой стране.

«Мы неоднократно выражали сожаление в связи с такой ориентацией на членство в альянсе... Россия не представляет угрозы для Финляндии и Швеции - у нас нет никаких споров с этими странами, и они никогда не претендовали на то, чтобы стать "анти-Россией"», - сообщил Песков журналистам.

Напомним, в мае прошлого года власти Финляндии в Швеции выразили желание вступить в Североатлантический альянс. Противником этого выступила Турция, отказавшись ратифицировать договор о членстве. Как заявил начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов, вступление этих двух стран в НАТО может угрожать государственному суверенитету России.

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