Турция не ратифицирует протокол по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу отметил, что ратификация протокола о вступлении этих стран в НАТО в нынешних условиях невозможна.

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Турецкий парламент не собирается в нынешних условиях ратифицировать протокол о членстве Финляндии и Швеции в НАТО. С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции со своим венгерским коллегой.

«Глава МИД шведского правительства приезжал к нам с визитом. Был в парламенте, встречался с партиями. Он услышал, что все партии одинаково заявляют, что без выполнения обязательств, принятых перед нами, ратификация протокола невозможна», - цитирует РИА Новости Чавушоглу.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в Биледжике заявил, что Турция может шокировать Швецию своим решением о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.

Напомним, процесс вступления Швеции в НАТО был приостановлен на фоне акции публичного сожжения Корана в Стокгольме. Акция была проведена напротив турецкого посольства лидером шведской партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом. Позднее такая же акция повторилась напротив здания посольства России в Копенгагене. После подобных акций президент Турции исключил поддержку вступления в НАТО Швеции.