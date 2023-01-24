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Герасимов: расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции угрожает суверенитету РФ

Анна Касаткина
09:06 24.01.2023
План строительства и развития Вооруженных сил России призван защитить суверенитет РФ, заявил начальник Генштаба.
Герасимов: расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции угрожает суверенитету РФ
© Фото: MOD Russia, GlobalLookPress
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Амбиции НАТО расшириться за счет вступления в альянс Финляндии и Швеции угрожают государственному суверенитету России, гарантировать его защиту призван План строительства и развития Вооруженных сил РФ. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов.

Начальник Генштаба добавил, что угрозу представляет и использование Украины в качестве инструмента ведения гибридной войны против РФ.

«В целях нейтрализации данных угроз высшим руководством страны поставлена задача скорректировать План строительства и развития Вооруженных сил», — пояснил Герасимов.

В частности, будут созданы Московский и Ленинградский военные округа, сформированы три мотострелковые дивизии в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии, уточнил он. Основной целью этой работы Герасимов назвал гарантию защиты суверенитета и территориальной целостности страны, а также создание условий для ее поступательного социально-экономического развития.

В интервью Герасимов также рассказал, что в ходе проведения специальной военной операции Вооруженным силам России пришлось столкнуться с силами коллективного Запада. В современной истории страны это первый случай, когда РФ столкнулась с военным действиями такой интенсивности и уровня, подчеркнул глава Генштаба.

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