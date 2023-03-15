Ветеран ВМФ Колесник рассказал, какие навыки должны были иметь минеры «Северного потока»

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Водолазы, заложившие взрывчатку под трубы «Северных потоков», должны были обладать должной квалификацией, быть настоящими боевыми пловцами. Об этом «Звезде» рассказал депутат Государственной думы РФ, бывший подводник Андрей Колесник.

«Боевые пловцы - это специалисты: могут и с неба прилететь, и из-под воды, и из-под земли - разные варианты есть. Это специалисты широкого профиля - наши "коллеги" называют "морскими котиками". На самом деле это "море, воздух, земля" - работают во всех сферах. Квалификация должна быть - на 90 метров мину заложить аккуратно, поставить дополнительные мины, потому что у них принцип неизвлекаемости», - рассказал Колесник.

При минировании пловцы должны также маскировать мины, чтобы их никто не заметил. Для этого тоже нужно обладать специфическими навыками.

«Сама закладка не трудна, самое главное - это маскировка мины. Она и наземная может быть, и подводная. Поэтому и работают тральщики - морские саперы. Чтобы лодка не попала в минное поле - ведь мины могут находиться и в толще воды, и на дне. Могут работать с авиацией, с помощью магнитометров. Самое главное - туда не попасть», - заявил депутат.

Напомним, издание New York Times опубликовало статью, в которой утверждалось, что за диверсией на «Северных потоках» стоит проукраинская группировка. По мнению политолога Александра Перенджиева, данный материал был опубликован, чтобы отвести подозрения от Вашингтона.

В феврале этого года американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о виновниках теракта на ветках российского газопровода. По его данным, минирование произвели американские специалисты.