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Политолог Рогулев заявил, что исполнителей теракта на «СП» не могли не заметить

Анна Назайкина
14:05 09.03.2023
Ранее западные СМИ распространили информацию, что за произошедшим на газопроводах может стоять проукраинская группировка.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Cover Images, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Новая версия западных СМИ о виновниках диверсии на «Северных потоках» звучит смешно в связи с объективными факторами, которые следует учитывать. Об этом в беседе со «Звездой» заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

Он отметил, что подрывы произошли в Балтийском море - это район, в котором осуществляется интенсивное судоходство, не только торговое, коммерческое, но и военное.

«Не замеченным, чтобы никто ничего не видел, когда плавают военные суда, когда патрулируют разведывательные самолеты, осуществлять там операцию, возиться в водах, что-то делать на дне - это исключено, почти на сто процентов», - считает Рогулев.

По его словам, подготовить диверсию могли только те страны, у которых была возможность действовать там скрытно, но «с позволения».

«В этом смысле говорить о какой-то неизвестной группировке, которая даже Киеву не подчиняется, о каких-то частных лицах, которые арендовали для прогулки какое-то судно и на этом судне где-то плавали...» - сказал эксперт.

Политолог обратил внимание, что в Балтийском море шведские и норвежские ВМС следят за «каждым сантиметром».

«Мы помним, сколько времени длилось согласование прокладки этого газопровода. Сколько времени Дания и другие страны, вблизи территорий которых проходит этот газопровод, решали этот вопрос», - заявил он.

Ранее западные СМИ распространили информацию, что за произошедшим на «Северных потоках» может стоять проукраинская группировка или некий спонсор. Пресс-секретарь президента России заявил, что ему с трудом верится в существование такого проукраинского «Доктора Зло», который мог бы организовать теракт на газопроводах.   

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