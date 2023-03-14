Производство вертолетов и борьба за Русский мир: о чем говорил Путин в ходе поездки в Улан-Удэ

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Улан-Удэнский авиационный завод выпускает как гражданские, так и боевые машины. Продукцию предприятия закупают и за рубежом, и широко применяют внутри страны. Это новые модификации самых распространенных в мире Ми-8. Но от предков у новых «восьмерок» только легендарная приставка «Ми». Владимир Путин приехал сюда лично, чтобы увидеть производство новинок и пообщаться с рабочими.

И первый же вопрос президенту о том, что они могут сделать для того, чтобы приблизить победу. Владимир Путин отвечает, что вопрос сложный. Казалось, что после развала СССР основа для противостояния с Западом исчезла, но это не так. Геополитические интересы наших партнеров оказались гораздо важнее, чем противоречия с бывшим СССР. И тут же началось давление, чтобы раскачать Россию. Путин говорит, что от достижения задач специальной военной операции зависит будущее нашей страны.

«Это не геополитическая задача, а задача выживания, создания условий для развития страны и детей. В этой связи я бы сказал, чтобы приблизить мир и стабильность, нам нужно проявить консолидацию общества, и только в этом случае, когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, тогда произойдет то, к чему мы стремимся. Успех и победа по каждому направлению, которыми мы сегодня занимаемся», - утверждает глава государства.

Предприятиям ОПК, как и другим производствам, приходится работать в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада. Но все усилия, направленные против российской экономики, не увенчались успехом. Президент объясняет почему.

«Наши недоброжелатели рассчитывают, что в средней перспективе будет проблема. Нужно современное оборудование, разработки, но думаю, и тут все будет нормально. Мы внедряем новые инструменты поддержки, ипотека, создание промышленных кластеров, надо сохранить внутреннюю конкуренцию. Это дает основания сказать, что, несмотря на издержки, прошлый год пошел только на пользу. Мы стали более самостоятельными», - говорит президент.

Общение президента с рабочими происходит на фоне новинок из семейства легендарных Ми-8. Эти экспортные Ми-171А3 с российскими двигателями созданы для полетов над шельфом морей, где добывают нефть и газ, и могут оставаться на плаву после экстренной посадки в открытом море. Ими активно интересуются за рубежом. Рядом линия сборки Ка-226Т для полетов в высокогорье. Их планирует закупать Индия.