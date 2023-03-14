В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Производство вертолетов и борьба за Русский мир: о чем говорил Путин в ходе поездки в Улан-Удэ

Андрей Аркадьев
Дария Сенникова
18:31 14.03.2023
Сотрудники авиазавода спрашивали президента о ситуации на Украине, о состоянии экономики. За беседой следила корреспондент Дария Сенникова.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Улан-Удэнский авиационный завод выпускает как гражданские, так и боевые машины. Продукцию предприятия закупают и за рубежом, и широко применяют внутри страны. Это новые модификации самых распространенных в мире Ми-8. Но от предков у новых «восьмерок» только легендарная приставка «Ми». Владимир Путин приехал сюда лично, чтобы увидеть производство новинок и пообщаться с рабочими.

И первый же вопрос президенту о том, что они могут сделать для того, чтобы приблизить победу. Владимир Путин отвечает, что вопрос сложный. Казалось, что после развала СССР основа для противостояния с Западом исчезла, но это не так. Геополитические интересы наших партнеров оказались гораздо важнее, чем противоречия с бывшим СССР. И тут же началось давление, чтобы раскачать Россию. Путин говорит, что от достижения задач специальной военной операции зависит будущее нашей страны.

«Это не геополитическая задача, а задача выживания, создания условий для развития страны и детей. В этой связи я бы сказал, чтобы приблизить мир и стабильность, нам нужно проявить консолидацию общества, и только в этом случае, когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, тогда произойдет то, к чему мы стремимся. Успех и победа по каждому направлению, которыми мы сегодня занимаемся», - утверждает глава государства.

Предприятиям ОПК, как и другим производствам, приходится работать в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада. Но все усилия, направленные против российской экономики, не увенчались успехом. Президент объясняет почему.

«Наши недоброжелатели рассчитывают, что в средней перспективе будет проблема. Нужно современное оборудование, разработки, но думаю, и тут все будет нормально. Мы внедряем новые инструменты поддержки, ипотека, создание промышленных кластеров, надо сохранить внутреннюю конкуренцию. Это дает основания сказать, что, несмотря на издержки, прошлый год пошел только на пользу. Мы стали более самостоятельными», - говорит президент.

Общение президента с рабочими происходит на фоне новинок из семейства легендарных Ми-8. Эти экспортные Ми-171А3 с российскими двигателями созданы для полетов над шельфом морей, где добывают нефть и газ, и могут оставаться на плаву после экстренной посадки в открытом море. Ими активно интересуются за рубежом. Рядом линия сборки Ка-226Т для полетов в высокогорье. Их планирует закупать Индия.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:00 В стране и мире
Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля в Мелитополе
18:28 В стране и мире
Небензя сообщил, что ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по расследованию теракта на «Северных потоках»
16:17 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что все международные проблемы начались после развала СССР
15:11 В стране и мире
Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиазавод и встретится с Цыденовым
14:35 В стране и мире
Видео
Сигал рассказал, что в США есть те, кто любит Россию и знает, что им говорят неправду
Популярное
Видео
«Если ничего не мешает, нужно спать ложиться»: Путин пошутил о преодолении трудностей
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал об угрозе полиорганной недостаточности
Foreign Policy: США передали Украине три меча и кремневый топор
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.