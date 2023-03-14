Путин заявил, что для победы на противником необходима консолидация общества и собранность

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Для того, чтобы одержать победу на полях специальной военной операции, в РФ нужно проявить консолидацию общества и собранность. Задача противника - разорвать Россию на куски и нужно показать ему сплоченность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения авиационного завода в Улан-удэ. По его словам, СВО это борьба не за геополитическое состояние, а за само существование российской государственности.

«Для того, чтобы приблизить и мир, приблизить стабильность, нам, конечно же, нужно проявить консолидацию нашего общества, собранность должна быть. И только в этом случае, когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собраннее, консолидированное - тогда, без всякого сомнения, произойдет то, к чему мы стремимся», - заявил Путин.

Напомним, сегодня, 14 марта, Путин прибыл в Улан-удэ. Помимо визита на авиационный завод президент проведет совещание по вопросам развития дальневосточных городов.