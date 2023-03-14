Путин констатировал интерес мировых рынков к продукции авиазавода в Улан-Удэ

Глава государства посетил во вторник Улан-Удэнский авиационный завод, который специализируется на производстве вертолетов.

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Президент РФ Владимир Путин указал на интерес мировых рынков к продукции авиазавода в Улан-Удэ.

«Предприятие делает такие замечательные машины, которые востребованы и на мировых рынках, и у нас в стране, причем как на гражданке, так и для Министерства обороны, линейка расширяется» - сказал он на встрече с рабочими.

Глава государства отметил, что у предприятия замечательные традиции, оно существует с 1939 года, на нем строили вертолеты, самолеты и другую авиатехнику. Он также подчеркнул, что авиазавод постоянно выпускает новую и востребованную продукцию.

Также Путин заявил, что все международные проблемы начались после развала СССР.

Ранее мы сообщали, что министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области.