Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиазавод и встретится с Цыденовым

В ходе визита президент проведет совещание по вопросам развития дальневосточных городов.

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Президент России Владимир Путин прибыл у Улан-Уде. В городе у российского лидера запланированы посещение авиационного завода, совещания по вопросам развития дальневосточных городов и встреча с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

В совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов также примет участие полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, а также главы российских компаний примут участие в совещании по видеосвязи.

В ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода - одного из ведущих производителей российских вертолетов - Путин традиционно пообщается с работниками предприятия.