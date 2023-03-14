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Путин заявил, что происходящее на Украине - это борьба за наших людей

Тимур Шерзад
16:30 14.03.2023
Президент России заявил, что, несмотря на многонациональность России, российский народ - это, в первую очередь, русский мир.
Путин заявил, что происходящее на Украине - это борьба за наших людей
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине для РФ - это борьба за русских людей. Он сделал это в ходе встречи с рабочими авиазавода в Улан-Удэ.

Путин заметил, что для Запада все происходящее - вопрос улучшения геополитического положения. Но у России все совсем не так. 

«Для нас это, во-первых, борьба за наших людей. Мы многонациональная страна, но это все-таки русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда, они ничем не отличаются от нас с вами. Они такие же как мы. Они - часть нас нашего народа. Как же их можно бросить?», - подчеркнул Путин.  

Кроме этого, Владимир Путин обозначил второй аспект развернувшейся вокруг Украины борьбы. По его словам, дело еще и в выживании российской государственности, создания условий для будущего страны и наших детей. 

«Нужно проявить консолидацию нашего общества, собранность. Когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, тогда, без всякого сомнения, произойдет то, к чему мы стремимся: и успех, и победа», - заметил Путин. 

Кроме этого, президент России констатировал интерес мировых рынков к продукции авиазавода в Улан-Удэ

Ранее сообщалось, что Путину доверяют 80% россиян.

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