ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян
Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство граждан России доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Рейтинги доверия политикам публикуются на сайте организации.
Результаты исследования показали, что речь идет о 80% опрошенных россиян. При этом с одобрением к деятельности главы Российского государства относятся 76,7% респондентов. Российскому премьер-министру Михаилу Мишустину доверяет также большой процент наших граждан - 61,8%, а одобряют его работу 53,3%.
Как утверждает ВЦИОМ, больше половины россиян одобряют деятельность кабинета министров - 52,1%.
Исследовательская организация также сообщила о высоком уровне поддержки партии «Единая Россия». По данным ВЦИОМ, ее рейтинг составил 38,8%.
Сегодня Путин по видеосвязи обсудил с Совбезом РФ развитие отношений с союзниками по ЕАЭС и ближайшими соседями. Основная часть совещания традиционно носила закрытый характер.