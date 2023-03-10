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ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян

Андрей Аркадьев
14:40 10.03.2023
Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 61,8% респондентов.
ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство граждан России доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Рейтинги доверия политикам публикуются на сайте организации.

Результаты исследования показали, что речь идет о 80% опрошенных россиян. При этом с одобрением к деятельности главы Российского государства относятся 76,7% респондентов. Российскому премьер-министру Михаилу Мишустину доверяет также большой процент наших граждан - 61,8%, а одобряют его работу 53,3%.

Как утверждает ВЦИОМ, больше половины россиян одобряют деятельность кабинета министров - 52,1%.

Исследовательская организация также сообщила о высоком уровне поддержки партии «Единая Россия». По данным ВЦИОМ, ее рейтинг составил 38,8%.

Сегодня Путин по видеосвязи обсудил с Совбезом РФ развитие отношений с союзниками по ЕАЭС и ближайшими соседями. Основная часть совещания традиционно носила закрытый характер.

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