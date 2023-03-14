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Шойгу проверил ход выполнения ГОЗ на предприятии Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Подмосковье

13:49 14.03.2023
Сергею Шойгу показали запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения и рассказали о модернизации высокоточного оружия.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Об этом сообщает Минобороны России.

В ходе визита главе российского оборонного ведомства показали, как идет работа предприятия и продемонстрировали новейшие образцы вооружения, запущенные в серию. Также министру рассказали о вариантах модернизации высокоточного оружия, имеющегося у нашей армии. Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения, отметив, что у предприятия есть необходимые резервы.

«Перед Корпорацией “Тактическое ракетное вооружение” стоит очень серьезная задача. Для ее выполнения у предприятия есть необходимые резервы - высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. Поэтому задача жесткая, но выполнимая», - сказал он на совещании с руководством корпорации.

Министр добавил, что по отдельным новейшим образцам вооружения предприятие перешло уже не на опытное, а на серийное производство. Он также констатировал, что отдельные перспективные разработки отсутствуют не только у противника, но и в армиях других стран.

Ранее Минобороны показало работу буксируемых гаубиц «Мста-Б» в зоне спецоперации. В описании к видео было сказано, что наши бойцы уничтожили украинских боевиков, укрывшихся в блиндажах, а также подавили артиллерийское орудие противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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