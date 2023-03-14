Шойгу поставил задачу КТРВ удвоить производство высокоточного оружия

Сергей Шойгу признал, что удвоение выпуска - это очень серьезная задача, но у предприятия для этого есть все необходимые резервы.

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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» удвоить производство высокоточных средств поражения в текущем году. Глава ведомства добавил, что это серьезная задача, но для ее выполнения у предприятия есть все необходимое.

«Перед Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" стоит очень серьезная задача. Для ее выполнения у предприятия есть необходимые резервы - высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. Поэтому задача жесткая, но выполнимая», - сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны также добавил, что корпорация перешла на серийное производство отдельных новейших образцов вооружения. Шойгу отметил, что перспективные разработки предприятия заслуживают особого внимания. Министр добавил, что подобного вооружения у других стран нет.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.