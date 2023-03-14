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Шойгу: перспективные разработки КТРВ отсутствуют в вооруженных силах других стран

13:58 14.03.2023
Сергей Шойгу заметил, что по отдельным новейшим образцам вооружения предприятие КТРВ перешло уже не на опытное, а на серийное производство.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что перспективные разработки, продемонстрированные ему в ходе посещения предприятия Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Подмосковье, отсутствуют в вооруженных силах других стран. Об этом сообщает Миноброны России. 

При этом Шойгу отметил, что по отдельным новейшим образцам развернуто уже не просто опытное, а серийное производство. 

Сергею Шойгу показали технологический процесс и производственные линии, где собирают высокоточные средства поражения. Кроме этого и демонстрации новейших образцов вооружения, запущенных в серийное производство, министру доложили о вариантах модернизации высокоточного оружия, которое уже применяют российские бойцы. 

Кроме этого, Шойгу поставил задачу КТРВ удвоить производство высокоточного оружия. 

«Перед Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" стоит очень серьезная задача. Для ее выполнения у предприятия есть необходимые резервы - высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. Поэтому задача жесткая, но выполнимая», - подчеркнул министр.

При этом Сергей Шойгу заметил, что Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» достойно выполняет государственный оборонный заказ - выпуск продукции уже успел показать рост в текущем году. Но даже с учетом этого объемы производства все равно надо будет нарастить. 

Ранее министр обороны России заявил, что оснащение подлодки «Кронштадт» ракетами «Калибр» значительно повысит ее эффективность.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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